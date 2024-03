Airbus, le cifre: cresce il divario su Boeing

Si approfondisce il distacco tra Airbus e Boeing, i due colossi che fino a qualche anno fa si contendevano la prima posizione nell’aviazione civile mondiale. Il 2023 ha segnato una nuova accelerazione di Airbus, di cui la Francia detiene una quota del 10,9%: l’azienda europea ha consegnato, lo scorso anno, 753 aerei, 74 in più rispetto al 2022, mentre Boeing si è fermata a 528 velivoli, 48 in più sull’anno precedente. I ricavi, spiega Corriere della Sera, per Airbus sono saliti a 47,7 miliardi di euro, mentre per Boeing si sono fermati a 33,9 miliardi per gli aerei commerciali.

Diminuisce la fiducia in Boeing

Intanto da qualche mese i viaggiatori stanno utilizzando in massa la funzione di Kayak, prima quasi ignorata, che grazie a un filtro permette di scegliere anche il tipo di velivolo. Chiaro segno del fatto che in tanti diffidino degli aerei Boeing, a cominciare dal ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire: “Preferisco la situazione di Airbus a quella di Boeing, e ormai preferisco volare su aerei Airbus che sui Boeing - ha detto in una conferenza a Berlino -. E anche la mia famiglia pensa lo stesso, perché ci tiene a me”.

La replica di O’Leary

“Ha detto una stupidaggine - ribatte il ceo di Ryanair, Michael O’Leary -, ma del resto viviamo in un mondo che incoraggia la libertà di espressione e dove Donald Trump può dire qualsiasi sciocchezza. Come Bruno Le Maire”. Una difesa di Boeing certo non disinteressata, la sua, dal momento che Ryanair usa 578 aerei americani, e solo 27 Airbus. In ogni caso, le consegne e le ordinazioni di Airbus sono talmente in aumento che la difficoltà principale per il costruttore europeo è aumentare le capacità produttive per portarle al livello della richiesta.