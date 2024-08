Il successo della formula abbonamento ‘flat’ ha stupito forse la stessa Wizz Air. Che ora sta pensando a un bis dell’operazione.

La compagnia low cost, come riporta ilsole24ore.com, dopo aver visto esaurirsi in 48 ore tutti i 10mila pass annuali ‘All you can fly’ ora starebbe valutando una seconda emissione.

L’operazione ha infatti portato nelle casse del vettore 5 milioni di euro: un dato non da poco, considerando che questo mese il vettore si è trovato costretto a tagliare le previsioni di utile annuale a causa dei problemi ai motori che hanno lasciato a terra alcuni dei suoi A321.