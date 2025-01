Il 2025 potrebbe portare ad aumento ulteriore del prezzo dei biglietti aerei a causa della crescita del costo del personale e della manutenzione. È quanto emerge da un’indagine condotta tra gli esperti aeronautici che hanno confermato, per il prossimo anno, un aumento medio dei costi tra il 10 e il 15%, con punte anche del 30% quando si parla di manutenzione dei motori e ispezioni degli aerei.

L’analisi

Una delle cause principali dell’impennata dei prezzi, riporta Preferente, che ha condotto l’indagine, sembra essere il riutilizzo di vecchi aeroplani, che le compagnie usano per sopperire ai ritardi di consegna dei nuovi da parte di Boeing e Airbus. Delta Airlines e Air Canada, ad esempio, hanno rimesso in servizio i vecchi B757 e i B767 archiviati durante la pandemia. Qatar Airways invece, ha avviato l’acquisto di 24 Airbus A330 di American Airlines, dell’età media di 13 anni, parcheggiati da 3 anni nel deserto del New Mexico. Vecchie tecnologie, alti costi di manutenzione.

Ci sono infine i costi dei servizi aeroportuali, anche questi in aumento. L’aeroporto di Amsterdam Schiphol ha ad esempio annunciato che aumenterà le proprie tariffe del 37% in 3 anni, il che significa circa 15 euro in più a passeggero. Anche se in questi anni post pandemia le compagnie aeree hanno conosciuto una rapida ripresa, e molte di loro hanno i conti in ordine, sarà inevitabile che una parte di questi costi verrà riversata sul prezzo del biglietto.