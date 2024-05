I guai per Boeing sono ben lungi dall’essere risolti. Un nuovo difetto potenzialmente fatale è infatti stato trovato in una serie di velivoli, i 777 – compresi i modelli 200LR, 300, 300ER e 777F – che sembra abbiano un tubo del carburante difettoso, che potrebbe anche causare un’esplosione. Il problema è stato segnalato dalla stessa Boeing.

Tale condizione, se non risolta, si legge in una nota delle Direttive di Aeronavigabilità, “potrebbe provocare un innesco all’interno del serbatoio di carburante, con conseguente incendio o esplosione”.

Il difetto, spiega TravelPulse, sembra sia stato riscontrato in un totale di 300 aerei, che necessitano dunque di una riparazione “con l’installazione di un collegamento elettrico”, spiega la Faa - Federal Aviation Administration, che aggiunge come Boeing abbia ancora una lunga strada da percorrere per garantire il raggiungimento dei protocolli di sicurezza.