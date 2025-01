Boeing partner di Norsk e-Fuel per la produzione di SAF

Boeing investe in Norsk e-Fuel, diventando partner chiave per il progetto di realizzazione di uno dei primi impianti Power-to-Liquids (PtL) su scala industriale in Europa. L’investimento di Boeing accelererà la produzione e la disponibilità di carburante sostenibile per l’aviazione (SAF) nei Paesi nordici e a livello globale.

L’iniziativa mira anche a supportare l'obiettivo comune dell'industria dell’aviazione commerciale e degli Stati membri dell’ICAO di raggiungere zero emissioni nette di anidride carbonica entro il 2050.

“Il nostro supporto e la collaborazione con Norsk e-Fuel sottolineano l’importanza dell’uso di energia priva di combustibili fossili per accelerare la produzione di SAF, un elemento cruciale per ridurre le emissioni di anidride carbonica nell’aviazione entro il 2050 - dice Steve Gillard, direttore della sostenibilità di Boeing per Europa, Medio Oriente, Turchia, Africa e Asia Centrale -. La nostra partnership per promuovere i carburanti sintetici contribuirà a mobilitare la commercializzazione del SAF nei Paesi nordici e in tutto il mondo, aumentando l’accessibilità e la disponibilità per i nostri clienti, mentre lavoriamo per costruire un solido ecosistema di SAF.”