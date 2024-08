C919: per l’aereo cinese certificazione europea più vicina

La certificazione dell’aereo cinese C919 anche da parte dell’Europa sembra essere sempre più vicina e potrebbe diventare realtà già a partire dal prossimo anno. Con possibile ricadute sul mercato delle vendite degli aerei.

L’agenzia europea per la sicurezza al volo (Easa) avrebbe infatti effettuato una nuova ispezione, la terza delle quattro previste, che avrebbe dato riscontri positivi, secondo quanto comunicato da alcuni organi di informazione cinesi riportati da Preferente.

Le prove sarebbero state effettuate anche utilizzando i simulatori di volo e analizzando in tutti i dettagli le cabine di pilotaggio dei velivoli prodotti dalla Comac. Se l’Europa rappresenterebbe una frontiera importante per il C919, l’azienda ha comunque iniziato a vendere i primi modelli oltreconfine in Indonesia e nel Brunei.