Cathay: tre voli aggiuntivi ad agosto sul Roma-Hong Kong

Tre voli aggiuntivi fra Roma e Hong Kong per Cathay Pacific, che ha deciso di rafforzare la programmazione estiva sulla rotta con collegamenti programmati anche per il 14, il 21 e il 28 agosto. I nuovi voli si affiancano al servizio esistente operato quattro volte alla settimana - attivo dal 30 marzo al 24 ottobre con partenze il lunedì, mercoledì, giovedì e sabato - in risposta alla forte domanda dei viaggiatori verso l’Asia-Pacifico.

L'aumento dei voli da Roma rafforza la presenza di Cathay Pacific in Italia, dove sono già operativi voli giornalieri tra Milano Malpensa e Hong Kong, e sottolinea l'impegno della compagnia aerea nell'offrire una gamma sempre più ampia di opzioni di viaggio.

I voli da Roma vengono operati con Airbus A350-900 con tre classi di viaggio: Business Class, Premium Economy ed Economy.