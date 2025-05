Catullo: tornano in attivo i conti della società di gestione degli scali di Verona e Brescia

Tornano in attivo i conti della Catullo Spa, la società di gestione degli aeroporti di Verona e Brescia. Il bilancio consolidato si è infatti chiuso con un risultato netto positivo da 338mila euro contro il rosso di tre milioni dello scorso anno.

Netto aumento anche per il margine operativo lordo, che sfiora a fine 2024 i 10 milioni di euro, in crescita di oltre 62 punti percentuali. Il tutto a fronte di un deciso incremento del numero dei passeggeri, +7,8% a quota 3,7 milioni.

“Il positivo andamento del traffico prosegue nell’anno in corso – si legge in una nota -: da gennaio ad aprile sono stati 1.003.047 i passeggeri transitati al Catullo, in aumento del 15,7% rispetto allo stesso periodo del 2024, un numero record, mai registrato in precedenza”.