Delta: dal 2025 avvio della segmentazione delle tariffe nelle classi premium

Con l’avvio del 2025 inizierà anche un nuovo percorso per Delta Air Lines, un esperimento che se otterrà il successo auspicato potrà estendersi progressivamente a tutte le classi premium dei propri aerei, in particolare per quanto riguarda il lungo raggio.

Verranno infatti messe in commercio tre tipologie differenti di tariffe, una segmentazione che permetterà di accedere a tre diversi livelli di servizio in base alle proprie esigenze. Il progetto partirà con la tariffa Comfort Plus, la tariffa della classe economy che permette di accedere a posti con più spazio per le gambe, così come spazio dedicato nelle cappelliere, imbarco anticipato e maggiori opzioni per gli snack.

Al momento non sono ancora stati svelati i dettagli di questa nuova segmentazione, si legge su Travelweekly. Fino a oggi tutte le classi superiori nei voli Delta avevano un unico ‘pacchetto’ standardizzato.