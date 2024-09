Delta estende la sospensione dei voli verso Israele fino alla fine dell’anno

Mentre si acuiscono le tensioni in Medio Oriente, Delta Air Lines ha deciso di estendere ulteriormente la sospensione dei voli su Israele. Il vettore non opererà i collegamenti da e per Tel Aviv fino al 31 dicembre.

Inizialmente lo stop era stato disposto solo fino al 31 ottobre, ma l’estensione dei conflitti ha portato la compagnia aerea statunitense a rivedere i suoi piani.

Negli ultimi giorni, riporta Travel Weekly, anche altri vettori Usa hanno esteso il blocco delle operazioni su Tel Aviv. American Airlines ha sospeso i voli fino al 29 marzo 2025, mentre United a tempo indeterminato.