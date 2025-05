easyJet Plus for Business: corporate al centro

Si chiama easyJet Plus for Business ed è il nuovo programma lanciato dalla compagnia, ostruito su misura per le aziende e i viaggiatori corporate.

Il servizio di membership non dà diritto all’accumulo di miglia, ma permette agevolazioni ai viaggiatori come l’acquisto di abbonamenti easyJet Plus, ovvero la carta benefit che include servizi come il fast track, l’imbarco prioritario, la selezione del posto (inclusi i posti premium) e la possibilità di anticipare gratuitamente il volo di ritorno.

“Ad oggi non abbiamo un programma fedeltà che preveda l’accumulo di miglia, ma abbiamo diverse soluzioni per rispondere alle aspettative di tutti” ha dichiarato Lorenzo Lagorio, country manager per l’Italia di easyJet.