Emirates: 4 nuovi voli su Manila dalla prossima primavera

Debutteranno a partire dal prossimo 2 aprile i nuovi voli tra Dubai e Manila operati da Emirates. La compagnia potenzierà infatti la rotta con l’aggiunta di 4 collegamenti alla settimana.

“I voli EK330/331 saranno operati con Boeing 777-300ER di Emirates, configurati con 8 suite private in Prima Classe, 42 sedili completamente reclinabili in Business Class e 304 spaziosi posti in Economy Class – spiega il vettore in una nota -. Grazie a questa espansione, la compagnia offrirà ai viaggiatori d'affari, ai clienti del settore marittimo e alla numerosa comunità filippina presente nel network globale di Emirates una scelta più ampia e una connettività migliorata”.

I nuovi voli consentiranno inoltre collegamenti più rapidi da e verso Canada e Stati Uniti, oltre a migliori coincidenze con le partenze europee della tarda mattinata, tra cui Milano, Londra, Budapest e Atene, via Dubai.