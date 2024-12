Emirates confermata Official Airlines per gli Australian Open

Prolungata per altri 5 anni la partnership tra gli Australia Open ed Emirates. La compagnia aerea sarà Official Airlines per la competizione fino al 2029.

Quest’anno, come evidenzia una nota del vettore, Emirates ha festeggiato 10 anni come vettore ufficiale dell’evento.

“Dal 2025, la partnership si estenderà anche al di fuori degli Australian Open - prosegue la nota - con l’obiettivo di avere un impatto significativo sulle comunità locali in difficoltà. Emirates e l’Australian Tennis Foundation (Atf) hanno collaborato a un’iniziativa finanziata dal programma ‘Force for Good’ della compagnia aerea attraverso la quale Emirates investirà 2,25 milioni di dollari in cinque anni per garantire un futuro più luminoso ai bambini e ai giovani svantaggiati attraverso il tennis”.