Emirates recupera un A380 dismesso nel 2020

Continua la ricerca di A380 da parte di Emirates. Il gigante dei cieli, di cui Airbus ha abbandonato la produzione, resta fondamentale nel business della compagnia aerea, che più volte a chiesto alla casa costruttrice di riaprire le linee per rilasciare nuovi aeromobili di questo tipo.

Ora Emirates ha recuperato un A380 che non volava almeno da 5 anni, come riporta preferente.com. L’aereo è partito da Dubai diretto a Il Cairo.

L’aeromobile in questione ha 19 anni, non un’età troppo avanzata. Ma per essere riattivato ha bisogno di una serie di interventi, anche abbastanza costosi. Tuttavia Emirates non ha altro modo per procurarsi A380. E bisogna anche tenere conto che le consegne dei nuovi modelli (anche di altre tipologie) continua ad andare a rilento.