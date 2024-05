Finnair, più frequenze per Rovaniemi, Tromsø e Trondheim

Più frequenze per Rovaniemi, Tromsø e Trondheim nel prossimo inverno per Finnair. La compagnia offrirà fino a 63 collegamenti settimanali per Rovaniemi, 13 in più rispetto allo scorso inverno. Le frequenze aggiuntive saranno concentrate nei giorni di viaggio maggiormente richiesti: il mercoledì e il fine settimana. Nelle ore di punta del sabato, i voli per Rovaniemi saranno disponibili ogni mezz'ora.



Inoltre, Finnair volerà da Rovaniemi a Tromsø, nella Norvegia settentrionale, sei giorni alla settimana. I collegamenti tra Rovaniemi e Tromsø sono stati introdotti per la prima volta nel dicembre 2023 con connessioni operate come tag flights: Helsinki-Rovaniemi-Tromsø e Tromsø-Rovaniemi-Helsinki. Il vettore offre anche voli diretti tutto l'anno da Helsinki a Tromsø.

Finnair aumenterà anche il numero di voli per Trondheim e, nella prossima stagione invernale, volerà verso la destinazione norvegese sei volte a settimana.



“Nello scorso inverno abbiamo riscontrato un continuo e crescente interesse verso le nostre destinazioni più settentrionali. Le frequenze aggiuntive sono particolarmente utili per il network europeo e garantiscono comodi collegamenti giornalieri con il nord via Helsinki”, afferma Ole Orvér, chief commercial officer di Finnair.