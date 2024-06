Sono 60 e partiranno a fine ottobre le nuove rotte che easyJet mette in vendita da oggi a livello globale, il maggior numero annunciato in una sola volta. Dieci di queste riguardano il nostro Paese, con novità per Milano, Napoli e Roma.

Da Milano Malpensa i passeggeri potranno decollare alla volta di Oslo e Tromsø, in Norvegia, e di Pristina, in Kosovo, a partire rispettivamente dal 27 ottobre, dal 4 dicembre e dal 7 dicembre.

Le prime due rotte, che segnano anche l’ingresso della Norvegia nel network di easyJet, saranno operative rispettivamente con quattro (lunedì, giovedì, venerdì e domenica) e con due (mercoledì e sabato) frequenze settimanali. La terza, quella per il Kosovo, avrà cadenza bisettimanale, il martedì e il sabato.

Le novità su Napoli

Da Napoli, invece, il vettore collegherà sei nuove mete in Europa. A dare il via alla stagione sarà Praga, raggiungibile dal 28 ottobre ogni lunedì, venerdì e sabato, mentre i voli per Alicante saranno operati dal 29 ottobre ogni martedì e sabato. La stagione vedrà anche il debutto del collegamento per Salisburgo, operato dal 7 dicembre con un volo settimanale ogni sabato.

E poi ancora - rispettivamente dal 9 e dal 12 dicembre - entrano nella rosa di destinazioni raggiungibili dal capoluogo campano anche Lussemburgo, Strasburgo e Tirana: tutte e tre operative con due frequenze settimanali.

In occasione del Sei Nazioni, infine, easyJet mette a disposizione alcuni voli per raggiungere Bordeaux da Roma Fiumicino, a partire dal 21 febbraio.