L’Italia entra a far parte delle prime 10 destinazioni globali preferite dai cinesi e Roma diventa la seconda città europea più ambita dopo Londra. A fornire i primi dati sul mercato outbound della Cina, nei primi 3 mesi del 2024 rispetto lo scorso anno, è Sabre.

Il dragone si è rimesso in moto e con un’improvvisa accelerazione. I numeri sono impressionanti: +392% sul 2023, di viaggi originati dalla Cina verso il resto del mondo.

Le mete al top

Tra le dieci prime destinazioni, oltre il nostro Paese, gli Stati Uniti scendono al terzo posto superati da Corea e Giappone, mentre entrano Australia e Malesia ed escono Canada e Spagna.

A contribuire a questa grande ripresa ci sono due fattori. Il primo riguarda gli accordi per i viaggi senza visto siglati dal Paese. A tal proposito alcune voci darebbero per concluso anche un accordo unilaterale di esenzione dal visto di 15 giorni per i cittadini di Francia, Germania, Spagna e Italia.

Il secondo fattore riguarda i voli. I costi dei biglietti aerei cinesi sono calati e continueranno a scendere per tutto il 2024, tanto che su alcune destinazioni si sono registrate anche diminuzioni del 71% del prezzo. Il calo è dovuto al potenziamento dell’offerta da parte delle compagnie aeree, che hanno aumentato la loro capacità, ad esempio su Pechino e Shenzhen, rispettivamente del 400 e del 560%.