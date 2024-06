Marocco, il turismo accelera e aumentano gli investimenti

Il Marocco si conferma un Paese in crescita. Il turismo pesa sul Pil per il 7% e il 2023, spiega Rafie Srati, communication e pr manager dell’Ufficio Nazionale del Turismo del Marocco per Italia e Grecia, si è chiuso con oltre 14 milioni di arrivi.

Domina il mercato interno, seguito da quello francese, spagnolo, britannico e italiano (tendenzialmente a pari merito con la Germania). Le previsioni parlano di 17 milioni di visitatori nel 2026 e di 26 milioni nel 2030, anno in cui si svolgerà – congiuntamente a Spagna e Portogallo – la Fifa World Cup.

Al fine di rendere il Marocco la porta d’ingresso privilegiata sul continente africano, non si fermano gli investimenti sulle infrastrutture. Ne è un esempio il rinnovamento e l’ampliamento in atto dei 24 aeroporti presenti sul territorio nazionale, finalizzato a portare la capacità a 60 milioni di passeggeri nei 15 anni a venire rispetto ai 38 milioni di oggi.