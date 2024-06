A causa dei disordini civili in corso in Nuova Caledonia, Air New Zealand ha annunciato di aver sospeto i voli su Noumea da Auckland fino al prossimo settembre.

La decisione è stata presa anche in seguito alla chiusura dell’aeroporto per motivi di sicurezza. Secondo quanto riportato da travelmole.com , la cancellazione ha colpito solo un migliaio di clienti. I passeggeri interessanti potranno scegliere tra un credito o un rimborso completo.