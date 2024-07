Fiumicino: inaugurata Terrazza Eataly con vista sullo scalo

La tranquillità di essere in aeroporto, ma la possibilità di stare ancora un po' all'aria aperta. È questa l'ultima offerta di Eataly e Adr, presso l’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino.

Si chiama ‘Terrazza Eataly’ o, secondo i promotori “terrazza sulle nuvole”, ed è uno spazio riparato, refrigerato d'estate e riscaldato d'inverno, ma comunque all'esterno, direttamente con vista sulla torre di controllo. 250mq, 80 posti a sedere dove i viaggiatori in partenza dal terminal 1 e quindi destinati all'area Schengen, potranno bere un cocktail e fare un aperitivo.

“Con questo concludiamo la nostra offerta qui in aeroporto che ci vede già ben presenti. Si tratta di una nostra strategia di crescita nel canale aeroportuale, che continuerà anche in futuro” ha dichiarato Luca D'Alba del gruppo Avolta per conto di Autogrill.