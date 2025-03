Heathrow bloccato: disagi per almeno una settimana

Dopo le prime, convulse ore dell’emergenza, stanno emergendo ulteriori dettagli sulla situazione dello scalo di Heathrow, chiuso da stanotte per tutta la giornata di oggi, venerdì, a causa di un blackout generato da un incendio in una cabina elettrica.

Per quanto riguarda le cancellazioni di oggi, si parla di un totale di 1.334 voli per 291mila posti; per i collegamenti sull’Italia, lo schedule odierno prevedeva 54 voli e quasi 10mila posti, tutti su voli British Airlines.

Lo stop è arrivato nel momento più critico della settimana, quel venerdì in cui si concentrano sia passeggeri business in ritorno a casa che quelli leisure in partenza per il weekend.

Come riporta corriere.it, i voli sono dirottati soprattutto al di fuori del Regno Unito, dal momento che la capacità di riprotezione in Uk è minima. Tra gli scali prescelti, Bruxelles, Colonia/Bonn Düsseldorf, Amsterdam e Parigi-Charles de Gaulle.

Secondo alcune previsioni, le ricadute potrebbero protrarsi sul traffico aereo fino al prossimo fine settimana.