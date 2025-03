Iag pronta a cedere le quote in Air Europa dopo l’accordo con un nuovo partner

Iag ha espresso la propria disponibilità a vendere la sua quota del 20% in Air Europa una volta che la società Globalia avrà concluso un accordo con un nuovo partner interessato.

Come riporta preferente.com il ceo di Iag, Luis Gallego, ha dichiarato in un’intervista a Reuters che la vendita delle sue azioni dipenderà dai piani degli Hidalgo per il futuro della compagnia aerea.

In corsa al momento, tra gli altri, ci sarebbero Air France e Lufthansa, con due proposte sul tavolo.

IAG ha acquisito la sua parte in Air Europa nel 2022, convertendo un prestito azionario di 100 milioni di euro in quote.