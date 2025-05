Continua a crescere il trasporto aereo. L’ultimo bollettino Iata relativo al mese di aprile parla di un incremento della domanda dell’8% rispetto allo stesso mese del 2024.

La capacità totale, su base annua, è cresciuta del 6,5%, rispetto allo scorso anno; e il load factor si è attestato all’83,6%, in aumento di 1,1 punti percentuali rispetto all’aprile del 2024.

A segnare una crescita considerevole è stata la domanda internazionale, che ha messo a segno un incremento a doppia cifra, pari al +10,8%. L’aumento della capacità è stato dell’8,55% e il load factor ha segnato un +1,7%, attestandosi all’84,1%.

Questo trend positivo, riporta traveldailynews.com, ha interessato tutti i mercati, a eccezione dell’America Latina, che ha registrato un leggero calo.

È aumentata, invece, del 3,3% la domanda interna, che ha registrato un incremento del 3,1% della capacità e un load factor all’82,7% (+0,15).

“Aprile è stato un mese positivo per i viaggi. La crescita si è rafforzata, soprattutto per la domanda internazionale, che ha registrato load factor record nel mese - commenta il direttore generale Iata, Willie Walsh -. Il ritorno alla crescita del mercato transatlantico è particolarmente incoraggiante. Tuttavia - aggiunge -, vi sono alcuni segnali di fragilità nella fiducia di consumatori e imprese, con la continua debolezza del mercato interno statunitense e un forte calo dei viaggi in classe premium in Nord America”.