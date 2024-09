Iberia si prepara all’arrivo dell’A321xlr: le prime rotte

E’ previsto per la fine di ottobre il debutto dell’A321xlr nella flotta di Iberia. Una ‘prima’ che non sarà ancora dedicata al lungo raggio, come da vocazione del nuovo modello di Airbus, ma che farà da apripista al secondo passaggio, ovvero volare su Boston da Madrid.

Per il primo volo è prevista invece la rotta su Londra Heathrow, che resterà operativa tra il 27 e il 31 ottobre, per poi spostarsi su Parigi fino al 13 novembre. Dal giorno successivo, se tutti i test forniranno i riscontri auspicati, partirà il collegamento con gli Stati Uniti con un volo da quasi otto ore e mezza.

Il 15 gennaio 2025, si legge su Preferente.com, sarà la volta di Washington DC, dove Iberia volerà sei volte a settimana. L’A321xlr di Iberia avrà 182 posti a sedere nelle configurazioni di cabina business ed economy e includerà diversi miglioramenti che offrono un maggiore comfort ai clienti, come vani bagagli più spaziosi, con una capacità di stoccaggio fino al 60% in più di bagagli a mano.