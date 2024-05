Il Gruppo Saudia cresce, ordinati altri 105 A320neo

Il Gruppo Saudia, formato dalla compagnia di bandiera dell’Arabia Saudita e dalla low cost flyadeal, ha firmato un ordine fermo per altri 105 aerei A320neo.

L’ordine comprende 12 A320neo e 93 A321neo. “Saudia ha obiettivi operativi ambiziosi per soddisfare la domanda in crescita - sottolinea Ibrahim Al-Omar, direttore generale del Gruppo Saudia -. Stiamo incrementando i voli e la capacità in termini di posti per le nostre oltre 100 destinazioni e pianifichiamo un’ulteriore espansione, sulla scia dei progressi della ‘Saudi Vision 2030’, che attira ogni anno un numero maggiore di visitatori”.

Il portafoglio ordini di aeromobili Airbus del Gruppo Saudia sale dunque a 144 aeromobili della famiglia A320neo. L’obiettivo dell’Arabia Saudita è di arrivare ad attrarre oltre 150 milioni di turisti entro il 2030.