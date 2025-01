Israele, graduale ripresa dei voli diretti con l’Italia

Prosegue la ripresa dei voli diretti in Israele. Dal 16 gennaio 2025, Wizz Air ha ripreso i voli diretti da Roma-Fiumicino e Milano-Malpensa per Tel Aviv. Già dal mese di febbraio sono previste quattro frequenze settimanali da Milano, che saliranno a sei a marzo, mentre da Roma saranno garantiti quattro voli settimanali.

A queste si aggiungono le frequenze regolarmente operate da El Al Israel Airlines, che per tutta la stagione invernale (da novembre 2024 a marzo 2025) prevede 24 voli settimanali dagli aeroporti di Milano-Malpensa, Roma-Fiumicino e Venezia-Marco Polo. Oltre alla compagnia di bandiera, anche Arkia e Israir, altre due compagnie israeliane, continueranno a operare i propri voli diretti da Milano-Malpensa e da Roma-Fiumicino.

A partire dal 22 gennaio 2025, BlueBird Airways opererà da 5 fino a 7 voli settimanali tra Roma-Fiumicino e Tel Aviv fino al 21 aprile 2025. Inoltre, la compagnia ha programmato 3 voli diretti settimanali da Napoli-Capodichino per Tel Aviv nel periodo aprile-ottobre 2025 e 2 voli settimanali da Milano-Bergamo Orio al Serio dal 24 giugno al 18 ottobre 2025.

Anche Ita Airways offrirà un fitto programma di voli diretti tra Roma-Fiumicino e Tel Aviv-Ben Gurion, rafforzando ulteriormente il traffico aereo tra i due Paesi. Al volo giornaliero attivo dal 1° febbraio 2025, si aggiungeranno un secondo volo giornaliero dal 16 febbraio e un terzo volo giornaliero da aprile a ottobre 2025.

Da fine marzo 2025, Ryanair riprenderà a operare voli diretti per Tel Aviv da diversi aeroporti italiani, tra cui Milano-Bergamo Orio al Serio, Roma-Fiumicino, Bari, Bologna, Napoli, Torino e Treviso.

easyJet riattiverà i collegamenti diretti tra Milano-Malpensa e Tel Aviv da giugno, con voli il 5, 12 e 19 giugno, seguiti da una frequenza di tre voli settimanali dal 24 giugno al 25 ottobre 2025.

Per quanto riguarda i collegamenti con scalo, il gruppo Lufthansa riprenderà le operazioni su Tel Aviv e dall’Italia. Dal 1 febbraio Swiss farà ripartire i voli diretti tra Zurigo a Tel Aviv.

“Salutiamo con favore e speranza il progressivo rafforzamento dei collegamenti aerei tra l’Italia e Israele. In un anno di rilevanza globale come quello del Giubileo, poter contare di nuovo su una fitta rete di voli non è solo importante per le filiere turistiche italiana e israeliana, ma anche per le relazioni a tutto tondo tra i nostri due Paesi, uniti da un profondo legame. Come sempre, saremo al fianco dei viaggiatori, degli operatori turistici e di tutte le realtà religiose che stanno pianificando di recarsi in Israele” ha commentato Kalanit Goren, direttrice dell’ufficio nazionale israeliano del turismo in Italia.