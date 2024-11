Inaugurato all’aeroporto di Roma Fiumicino il primo volo diretto di Ita Airways verso Bangkok, segnando un passo significativo per la compagnia aerea.

La nuova rotta, operata con Airbus A330-900, prevede cinque collegamenti settimanali tra la capitale italiana e quella thailandese, rafforzando i legami tra i due Paesi. Federico Scriboni, aviation business development director di Aeroporti di Roma, ha commentato con entusiasmo l’avvio di questa nuova rotta: “Il nuovo collegamento di Ita Airways si configura come un ulteriore progresso per la connettività con il continente asiatico. Il volo per Bangkok rappresenta per noi una direttrice strategica per lo sviluppo dei flussi leisure tra due delle capitali mondiali del turismo”.

Secondo Scriboni, il collegamento non è solo un’opportunità per il turismo, ma “rafforza le opportunità di business e degli scambi commerciali con la Thailandia, un mercato con un potenziale di traffico per l’Italia che ha abbondantemente superato i 400 mila passeggeri nell’ultimo anno”.

Scriboni spiega come “la scelta di Bangkok come destinazione sottolinea l’impegno di Ita Airways e Aeroporti di Roma nel posizionare Fiumicino come un hub strategico per i collegamenti a lungo raggio, mirando a intercettare la crescente domanda di viaggi internazionali e a consolidare il ruolo dell’Italia nel panorama del trasporto aereo globale”.