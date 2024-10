Ita Airways porta a tre le frequenze giornaliere sulla Calabria da Milano Linate

Saliranno da due a tre voli giornalieri i collegamenti sulla Calabria operati da Ita Airways da Milano Linate verso gli aeroporti di Reggio Calabria e Lamezia Terme. Per entrambe le rotte verrà infatti aggiunto una frequenza, venendo incontro alle richieste del territorio.

“In particolare, la compagnia opererà una frequenza giornaliera addizionale sull’aeroporto di Reggio Calabria, rispetto alle due attuali – si legge in una nota -, con partenza dall’aeroporto calabrese alle ore 06:15 e arrivo a Milano Linate alle 07:55 e rientro da Milano Linate alle 21:20 con arrivo a Reggio Calabria alle 23:05; tale soluzione consente ai cittadini calabresi di poter fare un viaggio di andata e ritorno in giornata su Milano. Con riferimento all’aeroporto di Lamezia Terme, Ita Airways aggiunge un volo pomeridiano con partenza da Milano Linate alle 18:25 e arrivo in Calabria alle 20:05 e rientro da Lamezia Terme alle ore 20:50 e arrivo a Linate alle 22:25”.