Ita Airways: protocollo d’intesa con la Croce Rossa Italiana

Prende il via la partnership tra Ita Airways e la Croce Rossa Italiana con la sigla di un protocollo d’intesa che si pone l’obiettivo di rafforzare la collaborazione già in essere tramite iniziative congiunte legate in particolare alla formazione e all’informazione.

“Sono onorato di aver sottoscritto un accordo di collaborazione con una realtà così prestigiosa e nobile come la Croce Rossa Italiana – ha evidenziato Andrea Benassi, direttore generale Ita Airways – con cui la nostra Compagnia condivide principi legati alla sostenibilità sociale e alla tutela della salute e della vita”.

L’intesa è stata raggiunta in concomitanza con l’anniversario dei 160 anni della Croce Rossa Italiana. Per celebrare questa importante ricorrenza, il logo dei 160 anni della Cri è stato apposto sulla livrea di un Airbus A319 di ITA Airways, dedicato alla campionessa Novella Calligaris.

“È importante sapere di poter contare sul supporto della compagnia aerea per eccellenza del nostro Paese - ha aggiunto Rosario Valastro, presidente della Croce Rossa Italiana -. Siamo insieme per condividere un percorso che ci vedrà camminare gli uni accanto agli altri, anche nelle attività formative per il primo soccorso”.