L’ultimo ostacolo è stato superato e per Ita Airways si apre ufficialmente l’era Lufthansa, che dal prossimo mese di gennaio prenderà le redini della compagnia. E’ arrivato nella serata di ieri il documento ufficiale con il quale la Commissione europea ha dato il libera all’ingresso del Gruppo tedesco in Ita con il 41 per cento delle quote, pari a un investimento da 325 milioni di euro. Prima tappa di un percorso che dovrebbe portare Lh al 90 per cento in una seconda fase (entro fine 2025?).

Tra le prime reazioni alla notizia quella del ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti che in una nota ha detto: “vediamo il traguardo. Siamo soddisfatti per questa nuova tappa, ora dobbiamo fare l’ultimo miglio”. Da parte sua Ita ”accoglie con soddisfazione l’approvazione definitiva della Direzione Generale e la compagnia continuerà a lavorare a supporto del Mef in vista del closing dell’operazione”.

Prossime tappe

Adesso si passerà quindi alla fase due che prevede in primis la convocazione dell’assemblea degli azionisti con il conseguente aumento di capitale. Successivamente sarà la volta dell’ingresso nel cda di Ita di due membri indicati da Lufthansa per poi procedere alla convocazione del nuovo consiglio di amministrazione. Tappa fondamentale, questa, perché consentirà di capire a chi verranno affidate le redini della ‘nuova’ compagnia: da una parte il presidente, che verrà indicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’altra il nuovo amministratore delegato, il cui nome dovrebbe portare la firma del quartier generale di Francoforte.

Poi partirà la nuova avventura e inizieranno a delinearsi i contorni di Ita nell’era Lufthansa.