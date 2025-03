Jet2 sposta i voli per Amalfi da Salerno a Napoli

Jet2 ha annunciato, per la prossima estate, lo spostamento dei voli per i turisti diretti ad Amalfi da Salerno a Napoli. La destinazione sarà servita con 7 rotte sul capoluogo campano, tra cui quelle in partenza da Manchester e Birmingham.

Come riporta ttgmedia.com, Jet2 ha affermato: “Abbiamo preso la decisione di ritirare i servizi per l’aeroporto di Salerno dagli aeroporti di Birmingham e Manchester e stiamo contattando i partner delle agenzie di viaggio indipendenti che hanno effettuato prenotazioni per Salerno per informarli”.