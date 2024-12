JetBlue arriverà anche in Spagna: volo Boston-Madrid dal 2025

Saranno i collegamenti su Madrid ed Edimburgo da Boston i due voli che andranno ad arricchire i collegamenti tra Europa e Stati Uniti di JetBlue dalla prossima estate. E il volo sull’aeroporto Barajas segna anche l’ingresso del vettore statunitense nel mercato spagnolo dopo Gran Bretagna, Francia, Irlanda e Olanda. Entrambe le rotte avranno una frequenza giornaliera e prenderanno il via dal 25 maggio.

“L’Europa continua a far parte della nostra strategia di rete, poiché i nostri clienti fedeli cercano il servizio esclusivo di JetBlue e le tariffe basse per portarli nelle principali destinazioni di piacere, anche attraverso l’Atlantico”, commenta Daniel Shurz, head of revenue, network and enterprise planning.

Con l’aggiunta di Madrid ed Edimburgo saranno così sette i collegamenti giornalieri sull’Europa dallo scalo di Boston.