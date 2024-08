L’aeroporto di Palermo festeggia 1 milione di pax nel mese di luglio

L'aeroporto di Palermo festeggia il superamento del milione di passeggeri raggiunti, per la prima volta, nel luglio appena concluso. Per celebrare il record, lo scalo siciliano ha premiato la milionesima viaggiatrice, giunta sull'isola dalla Germania.



Un mese senza precedenti, con un traffico cresciuto del 4,09% rispetto al luglio 2023 e del 26,95% rispetto al luglio 2022. Parallelamente, si è registrato un incremento del numero di voli (+4,97% Vs luglio 2023) con picchi di passeggeri su destinazioni come Parigi, Monaco e Londra per quanto riguarda le rotte internazionali e Roma, Milano Malpensa e Linate per le tratte domestiche.