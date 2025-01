L’Ue scrive a Lufthansa: “Rispettare gli accordi presi con Condor”

Lufthansa dovrà ripristinare l’accesso di Condor al traffico di feed da e per l’aeroporto di Francoforte. Lo ha disposto la Commissione Ue, inviando una comunicazione scritta al vettore tedesco, in cui lo ha esortato a mantenere fede agli accordi presi con Condor nel giugno del 2024 a tutela della concorrenza, affinché quest’ultimo possa continuare a volare verso New York.

Nell’ambito di un’indagine avviata dall’Ue per valutare i rischi che la joint venture transatlantica A++ che Lufthansa forma con United e Air Canada potrebbe arrecare sul piano della concorrenza su alcune rotte transatlantiche che collegano l’Europa al Nord America, Bruxelles ha infatti accertato in via preliminare potenziali limiti sulla tratta Francoforte-New York, operata da Condor.

La Commissione, riporta Ansa, ha quindi richiesto a Lh di consentire al competitor di poter continuare a operare i propri servizi sulla direttrice.