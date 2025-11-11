Latam Airlines vola con Harry Potter

Un anno con Harry Potter. Il gruppo Latam Airlines ha annunciato una partnership con Warner Bros. Discovery Latin America che permetterà di vivere a bordo dei suoi aeromobili esperienze ispirate al famoso maghetto.

Come parte di questa collaborazione, Latam Airlines presenterà un Boeing 787-9 e un Airbus 320 personalizzati con una livrea speciale, che includerà illustrazioni iconiche tratte dai film di Harry Potter. Entrambi gli aerei opereranno su rotte internazionali e nazionali. Inoltre, uno spot pubblicitario realizzato appositamente per la campagna, in collaborazione con WBD Ad Sales, inviterà a scoprire “la magia di volare con Latam Airlines”.

“Harry Potter è una storia che ha segnato generazioni in tutto il mondo – spiega Paulo Miranda, vicepresidente area customer di Latam Airlines Group -. Siamo entusiasti di presentare questa partnership, che trasforma l’esperienza di volo in qualcosa di unico e memorabile per i nostri clienti”.

In occasione del 25º anniversario dell’uscita del primo capitolo della saga - Harry Potter e la Pietra Filosofale - i passeggeri potranno vivere la magia della celebrazione a bordo di voli selezionati, con esperienze interamente dedicate al mondo di Harry Potter. L’iniziativa prevede allestimenti a tema in cabina, prodotti da collezione e un servizio di catering ispirato all’universo del celebre mago. Tutti i film della saga saranno inoltre disponibili su Latam Play, la piattaforma di intrattenimento a bordo, insieme a contenuti esclusivi.

Saranno organizzati anche concorsi, attività e iniziative speciali negli aeroporti e sui social network, dedicati ai fan di Harry Potter, con premi che includeranno biglietti aerei, esperienze a tema e merchandising ufficiale.