Le Green Fares di Lufthansa ora disponibili su tutto il network del gruppo

Saranno disponibili dal prossimo 4 dicembre le Green Fares di Lufthansa che copriranno ora l’intera rete del gruppo includendo anche i voli a lungo raggio. Le offerte di viaggio più sostenibili, saranno prenotabili in tutte le classi di viaggio per oltre 850.000 voli all’anno con tariffe che comprendono già la compensazione delle emissioni di CO2.

“Dalla loro introduzione nel febbraio 2023 – spiega il gruppo in una nota -, oltre due milioni di passeggeri hanno scelto le Green Fares, compensando quasi 190.000 tonnellate di CO2 legate ai loro voli. In termini di paragone, questo valore corrisponde alle emissioni di CO2 di oltre 1.300 voli tra Monaco e New York con un Airbus A350”.

Le Green Fares erano state introdotte da Lufthansa per i voli a corto e medio raggio circa due anni fa. “Ci siamo posti obiettivi ambiziosi per rendere il volo più sostenibile. Per raggiungerli, investiamo miliardi di euro ogni anno in nuovi aeromobili e tecnologie all’avanguardia, tra le altre iniziative”, spiega il chief commercial officer del gruppo tedesco Dieter Vranckx.