C’è un alone di mistero in merito alla notizia iniziata a circolare nel corso del weekend secondo la quale il closing dell’operazione Ita-Lufthansa, che dovrebbe avvenire entro novembre, porterebbe con sé anche un cambio della guardia al vertice, con un cambio alla presidenza. Cambio su cui però è poi intervenuto il Mef, che in una nota ha confermato la sua piena fiducia nei confronti dell’attuale presidente Antonio Turicchi.

Fino a poche ore prima veniva invece dato per sicura l’ascesa di Antonio Varricchio, attuale ambasciatore italiano in Germania, quasi a volere simboleggiare il patto forte fra il Governo italiano e il nuovo corso della compagnia aerea nazionale sotto la guida di Francoforte. Ora si tendono mosse ufficiali, la prima delle quali potrebbe coincidere con l’assemblea straordinaria per la delibera dell’aumento di capitale e l’ingresso di Lh.