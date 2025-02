O’Leary: “Air Europa non sopravvivrà da sola”

Il ceo di Ryanair Michael O’Leary torna a parlare del mancato accordo tra Iag e Air Europa e del destino della compagnia aerea spagnola.

Come riporta preferente.com, il ceo in un’intervista a El Mundo ha dichiarato: “Non capisco perché a Lufthansa sia consentito acquistare Ita e a Iag non sia consentito acquistare Air Europa... forse a causa della presenza della British Airways e della presenza di un soggetto non europeo”.

Per O’Leary, “Air Europa è un vettore che non sopravviverà come compagnia aerea indipendente e sarebbe meglio gestita sia da Iberia da Madrid che da Lufthansa da Francoforte”.

Ryanair era anche in pole position come ‘remedy taker’, ovvero come compagnia che sarebbe subentrata sulle rotte da cedere per questioni di concorrenza nel caso in cui l’accordo tra Iag e Air Europa fosse decollato.