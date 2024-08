Oman Air lancia‘Business Studio’per i clienti top

Oman Air introdurrà un nuovo prodotto di business class chiamato 'Business Studio' destinato a rimpiazzare l'attuale First Class. Un'esperienza, come fa sapere la compagnia, di prim'ordine che offrirà ai passeggeri non soltanto una configurazione delle cabine con maggiori spazi ma anche la possibilità di godere del comfort di sedili completamente reclinabili.



Un prodotto di nuova generazione dedicato ai clienti premium disponibile sui Boeing 787-9 Dreamliner della flotta, che a partire dal 9 settembre sarà già fruibile sulla tratta Londra-Bangkok.