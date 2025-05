Un totale di 30 30 nuovi banchi di accettazione, di cui 22 in modalità ‘self drop bag’ e 14 postazioni per i raggi X: sono questi alcuni dei numeri della nuova area check-in inaugurata all’aeroporto di Orio al Serio ieri mattina.

In particolare, i nuovi sistemi consentono la registrazione in autonomia del bagaglio da stiva e i 30 banchi si vanno ad aggiungere ai 34 già esistenti.

Un investimento corposo, da 41 milioni di euro, per una serie di interventi che si concluderanno a dicembre di quest’anno.

In totale, l’ampliamento ha consentito di aggiungere 3.720 metri quadrati al piano terra. Migliorati anche gli accessi al terminal, sia per i pedoni che per i mezzi di trasporto.

Inoltre sono già state realizzate le opere a carico di Sacbo per i treni da Bergamo ovvero, come riporta corriere.it, l’infrastruttura di collegamento tra lo scalo (lato arrivi) e la futura stazione capolinea.

L’intera area check in, inoltre, è stata anche dotata di particolari sensori che consentrianno di monitorare i tempi d’attesa delle operazioni ai accettazione.