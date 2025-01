Pakistan International Airlines torna in Europa con il volo su Parigi

Non ha perso tempo Pakistan International Airlines per ripristinare i collegamenti sull’Europa. All’indomani del via libera da parte dell’Unione europea, che ha tolto il vettore pakistano dalla lista nera delle compagnie, arriva infatti il primo collegamento, con il volo da Islamhabad a Parigi.

Secondo quanto riportato da Simpleflying, il 10 gennaio sarebbe infatti atterrato il primo aereo al Charles de Gaulle per avviare la ripresa delle regolari operazioni tra i due Paesi. Un primo passo a cui dovrebbe ora fare seguito il ritorno anche sul Regno Unito, che però al momento non ha ancora formalizzato l’ok.

Lo stop ai voli era iniziato durante la pandemia e proseguito per questioni tecniche che avevano indotto le autorità a non fornire le autorizzazioni necessarie.