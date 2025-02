I rapporti con Lufthansa, la revisione del piano industriale e la fase di studio. Il neo presidente di Ita Airways, Sandro Pappalardo, ha incontrato la stampa per fornire un quadro della distinzione. Profilo da diplomatico e la convinzione che si tratti di un accordo destinato a ottenere grandi risultati.

“Sono in piena fase di studio di tutto il dossier Ita - ha spiegato il presidente -. Nella stagione in corso puntiamo al punto di pareggio e a partire dal 2026 valuteremo ulteriori interventi su flotta e personale. Ho trovato una situazione ottimale con ricavi per 2,7 miliardi di euro in crescita del 27% , un load factor globale dell’81% e oltre 18 milioni di pax trasportati con una crescita del 20%”.

Con Lh piena collaborazione

Stile da politico di lunga durata e grande attenzione al rapporto con il colosso Lufthansa, la stessa Lh che nel corso degli anni ha sempre imposto le sue linee a nuovi soci come Swiss e Austrian (per esempio). Il Governo italiano controlla ancora il 59% e Pappalardo spiega le prime settimane di “convivenza” con i tedeschi. “Nessuno scontro tra soci, ma collaboriamo su tutti i fronti, per dare carburante a una macchina complessa - ha continuato Pappalardo durante la Bit ‘25 -. Sono entrato in un’azienda in fase di crescita e formata da un management di alto profilo. Lavoriamo con ottimi imprenditori e mentalmente pronti alla collaborazione. Stiamo rivedendo il piano industriale e prima dell’estate comunicheremo il nuovo progetto. Punteremo ancora sul lungo raggio, che realizza il 50% dei ricavi con un tasso di occupazione dell’84%. Attualmente stiamo lavorando sulla fisionomia organica”.

A una precisa domanda di TTG Italia su possibili cambiamenti nel management Pappalardo ha sottolineato l’intenzione di fare un’ultima analisi “per questa seconda vita di Ita Airways. A breve comunicheremo l’esito”. Non escludendo comunque qualche possibile novità.