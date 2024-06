Play, riprendono domani i voli tra Bologna e Reykjavík

Riprenderanno domani, 8 giugno, i collegamenti di Play tra Bologna e l’aeroporto Keflavík di Reykjavík. I voli, effettuati il martedì e il sabato, continueranno per tutta la stagione estiva, fino al 5 di ottobre.

I servizi decolleranno alle 22:30 dal Guglielmo Marconi e alle 15:10 da Reykjavík.

Nel corso dell’estate il vettore collegherà l’Islanda a 35 destinazioni in Europa, negli Stati Uniti e in Canada. Attraverso voli in continuità, sarà possibile raggiungere le destinazioni del Nord America dal Vecchio Continente, anche con stop-over opzionale all’andata o al ritorno.