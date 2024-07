Il cda di Royal Jordanian ha approvato i risultati finanziari del primo semestre 2024 dai quali emerge una perdita di oltre 38 milioni di dollari (nel 2023, il valore era di -24 milioni di dollari) e una contrazione dei ricavi, passati da 491 milioni di dollari a 477 milioni.

Tra gennaio e giugno, il vettore ha trasportato quasi 1,8 milioni di passeggeri ossia un dato non distante dallo scorso anno nonostante le condizioni difficili del momento. A incidere negativamente, infatti, come spiega Samer Majali - ceo di RJ su traveldailynews.com, è stata in particolare la guerra a Gaza che ha determinato una netta riduzione delle prenotazioni del mercato palestinese, della cisgiordano e arabo-israeliano, nonché la diminuzione della domanda per i viaggi di gruppo.

Complessivamente, i numeri del turismo giordano parlano di un -7,9% degli arrivi, cifra che potrebbe continuare a scendere con il protrarsi dei conflitti e che inevitabilmente scalfirebbe i risultati finanziari della compagnia aerea anche nei prossimi trimestri dell’anno in corso.

Sebbene lo scenario non sia dei più rosei, Royal Jordanian ha tuttavia investito nella modernizzazione della propria flotta e continuerà a farlo fino a dicembre. Inoltre ha espanso il proprio network lanciando diverse destinazioni come Londra Stansted, Manchester, AlUla e Pafo.