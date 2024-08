Ryanair, nuovo record: 20 milioni di pax in un mese

Ryanair chiude luglio con un record: per la prima volta, il vettore irlandese ha superato i 20 milioni di passeggeri trasportati in un mese, registrando un +8% rispetto al luglio 2023, con un load factor stabile al 96%. Rimane alto anche il numero dei voli operati, nel mese appena trascorso sono stati più di 110,5 mila con picchi, in alcune giornate, di oltre 3600 decolli.



Come riporta italiavola.com , da inizio anno al 31 luglio la compagnia ha toccato quota 190,4 milioni di passeggeri (+9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno) con un load factor del 94% che negli ultimi dodici mesi non ha subito significative oscillazioni.