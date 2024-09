Sono 28 i voli nazionali e internazionali cancellati da Ita Airways a causa dello sciopero proclamato per martedì 24 settembre dai lavoratori del trasporto aereo, del comparto aereo e delle società di handling aeroportuale. Due i voli previsti per oggi e cancellati: l’AZ 1321 Roma Fiumicino-Bologna e l’AZ 1473 Roma Fiumicino-Venezia.

Tra i voli internazionali cancellati domani l’AZ 226 Milano Linate-Londra, l’AZ 227 Londra-Milano Linate, l’AZ 408 Milano Linate-Francoforte e l’AZ 409 Francoforte-Milano Linate. Sono stati cancellati anche alcuni colelgamenti interne come quelli da Linate a Roma, Napoli, Trieste e Bari e da Fiumicino a Bologna.

Prima di recarsi in aeroporto il vettore invita i viaggiatori a verificare lo stato del proprio volo

sul sito ita-airways.com, nella sezione Info Voli, oppure contattando l’agenzia di viaggi dove hanno acquistato il biglietto.

I passeggeri che hanno acquistato un biglietto Ita Airways per viaggiare il 24 settembre, giorno dello sciopero, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto entro e non oltre il 29 settembre, chiamando il numero +39 06 85960020 dall’Italia e dall’estero, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto.