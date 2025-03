Sciopero dell’8 marzo: le ripercussioni su treni e aerei

Si avvicina l’ormai preannunciato sciopero dell’8 marzo, che colpirà in modo particolare il mondo dei trasporti.

Per quanto riguarda le ferrovie, come riporta ilsole24ore.com, lo sciopero partirà alle 21 di venerdì 7 marzo per concludersi 24 ore dopo; in questa finestra i treni potrebbero subire cancellazioni o ritardi. Per il trasporto regionale, sono garantiti i servizi essenziali stabiliti in caso di sciopero, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. I passeggeri che vogliono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso, secondo normativa, a partire dalla dichiarazione dello sciopero.

Ma anche chi vola potrebbe andare incontro a disagi. I dipendenti del settore del trasporto aereo sciopereranno per tutte le 24 ore dell’8 marzo. Le fasce di tutela, così come comunicate dall’Enac, si estendono dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21.