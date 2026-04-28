Sea: numeri in crescita nel bilancio degli aeroporti milanesi

Quasi 877 milioni di euro di ricavi, 403,3 milioni di ebitda e un utile netto da 190,6 milioni. Sono questi i numeri del bilancio d’esercizio 2025 del Gruppo Sea, che gestisce gli aeroporti di Malpensa e Linate. Il tutto con un traffico passeggeri che si è attestato a 43,3 milioni, in aumento dell’8% rispetto all’anno precedente.

Numeri tutti in crescita per la società che ha deliberato di destinare l’utile dell’esercizio 2025 pari a 197,8 milioni di euro agli azionisti a titolo di dividendo, per un importo pari a 0,7912 euro per azione, restando previsto che gli importi complessivi da pagare a ciascun socio saranno troncati al secondo decimale, con accredito del supero a riserva straordinaria.