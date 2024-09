Si moltiplicano gli accordi rivolti allo sviluppo dell’intermodalità per favorire i collegamenti dei clienti e ora nell’arena entrano anche due big come SkyTeam e Eurostar. Per l’alleanza globale di fanno parte Air France-Klm e Delta si tratta della prima intesa in questo settore.

I termini prevedono che i passeggeri dei voli a medio e lungo raggio dei vettori partner possano includere in un'unica emissione anche le estensioni via treno in Gran Bretagna, Francia, Belgio, Olanda e Germania, secondo quanto riportato da ttgmedia.com. L’avvio della partnership è prevista per la metà del prossimo anno.

“Offrire ai viaggiatori la possibilità di visitare l'Europa nel modo più sostenibile e conveniente in treno è una componente chiave della visione di crescita di Eurostar – è il commento del ceo Gwendoline Cazenave -. Stiamo creando un futuro in cui i viaggiatori possono connettersi tra i treni Eurostar, le ferrovie nazionali e i voli a lungo raggio, aprendo i nostri servizi a nuovi mercati in tutto il mondo”.