Spirit Airlines lancia Free Spirit Cruises, con vantaggi per i viaggiatori fedeli

Spirit Airlines ha scelto Arrivia, leader globale nelle soluzioni di fidelizzazione e premi nel settore dei viaggi, come nuovo partner per Free Spirit Cruises, la piattaforma di prenotazione crociere dedicata ai membri del programma fedeltà Free Spirit. L’iniziativa, operativa dal 3 novembre 2025, amplia i benefici per i clienti più fedeli della compagnia statunitense, offrendo tariffe scontate e la possibilità di accumulare punti con ogni prenotazione in mare.

“Questa collaborazione unisce due marchi che comprendono le esigenze dei viaggiatori attenti al valore,” ha dichiarato Mike Nelson, ceo di Arrivia. “Siamo entusiasti di aiutare Spirit Airlines a potenziare la propria offerta di fidelizzazione, offrendo ai suoi clienti nuovi modi per esplorare il mondo, sia in aria che via mare, mantenendo la stessa convenienza.”

Anche Chris Daugherty, direttore Loyalty e Guest Experience di Spirit Airlines, ha sottolineato come la partnership permetta ai membri di accumulare premi dal gate aeroportuale fino al porto di imbarco, rendendo ogni vacanza “ancora più accessibile e vantaggiosa”.